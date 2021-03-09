В Фаленках возле детсада установят светофор и фонари

Прокуратура посчитала, что отсутствие светофоров и фонарей у детсада создает угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Фаленках прокуратура велела установить светофор и фонари у нового детского сада. По сообщению ведомства, их отсутствие создает угрозу для жизни и здоровья как детей, посещающих учреждение, так и их родителей.

Так, новый детсад-ясли в Фаленках построили в 2020 году. Во время последней проверки ведомство выявило, что участок дороги по улице Советской вблизи учреждения не обустроен по всем правилам. Прокуратуру возмутило отсутствие светофора, фонарных столбов и искусственных неровностей.

В итоге глава Фаленского района получил представление с требованием устранить все нарушения и привести участок дороги в соответствие с нормативами. Прокуратура следит за исполнением распоряжения.