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В Кировской области предприятию без лицензии запретили добывать песок

Арбитражный суд поддержал решение министерства
Алексей РомановАлексей Романов
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Крупное добывающее предприятие Кировской области лишили лицензии.

Крупное добывающее предприятие Кировской области лишили лицензии.

Фото: Сергей ГАПОН

В Кировской области предприятие ООО «Движение-Недра» добывало песок и песчано-гравийную смесь на месторождении «Симановское-2» без специального разрешения. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Выяснилось, что добывающее предприятие в 2017 году получило лицензию на проведение соответствующих работ на данном месте. Однако к 1 ноября 2018 года ООО «Движение-Недра» не предоставило обязательный проект по изменению месторождения на согласование и утверждение. Тем самым организация не выполнила условие договора.

Региональное министерство окружающей среды выдало предприятию уведомление об устранении нарушений и возможном досрочном прекращении права пользования недрами. Но по истечении установленного срока руководство добывающей компании нарушение не устранило. В результате предприятие лишилось права пользования участком.

Как выяснилось позже, ООО «Движение-Недра» ранее уже проводило работы по добыче природных ископаемых без разрешающих документов. С вынесенным министерством решением, недропользователь не согласился и пытался обжаловать его в суде.

Арбитражный суд, проведя комплексную проверку лицензирующего органа не обнаружил в его действиях каких-либо нарушений и отклонил жалобу.