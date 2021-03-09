В лобовом столкновении в Советском районе погиб один человек

Основной удар пришелся на пассажирскую сторону иномарки. Фото: vk.com/gibdd43

Один человек погиб в лобовом столкновении в деревне Родыгино в Советском районе. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В воскресенье, 7 марта, напротив дома №24 на улице Фабричной произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, на дороге столкнулись два встречных автомобиля Honda Accord и УАЗ. Основной удар пришелся на пассажирскую сторону иномарки.

- В результате происшествия 30-летняя пассажирка автомобиля Honda погибла, - сообщили в ГИБДД. - Водитель иномарки получил травмы.

С 5 по 8 марта на территории Кировской области произошло 12 ДТП, в которых один человек погиб и 23 получили травмы.