В Кирове к убийству женщины на Кольцова может быть причастен ее муж

На месте происшествия проведена криминалистическая экспертиза. Фото: vk.com/suskko

В Кирове следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины, сообщили в СК РФ по Кировской области.

В субботу днем, 6 марта, в автомобиле, припаркованном в одном из двором на улице Кольцова, обнаружили тело 54-летней кировчанки. Оно было изуродовано многочисленными колото-резанными ранениями.

- По предварительным данным, к смерти женщины мог быть причастен ее муж, - сообщили в СК РФ по Кировской области. - По версии следствия, он, находясь в машине со своей женой, в ходе ссоры на почве ревности, нанес ей смертельные травмы.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. На месте происшествия проведена криминалистическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.