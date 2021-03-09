Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки коронавирусом заразились 110 жителей региона

За минувшие сутки обследование на КТ прошли 216 кировчан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 9 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 110 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 54 человека. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе увеличилось до 303 (+2) человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 2195 жителей области, у 1828 из них выявлен диагноз «коронавирус», у 1702 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 367 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 113 пациентов, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2748 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 1018 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 216 кировчан.