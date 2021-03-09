В Кирове из-за замыкания электропроводки произошло два смертельных пожара

Обе трагедии произошли в Кирове в выходные дни. Фото: Сергей ГАПОН

В Кирове следователи выясняют причины смертельных пожаров. По данным ведомства, за два выходных дня в результате возгораний погибли два человека.

Первая трагедия произошла днем 7 марта. Пожар вспыхнул в нежилом деревянном доме на улице Гороховской. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 41-летнего мужчины. По предварительным данным, здание загорелось из-за короткого замыкания электропроводки.

Второй случай произошел в Нововятске днем 8 марта. В пожаре, вспыхнувшем в доме на улице Мопра, погибла 67-летняя женщина. Причиной возгорания на данный момент также считают короткое замыкание.

Следователи сейчас выясняют все причины и обстоятельства трагедий, проводятся необходимые проверки. Кировчан призывают уделять больше внимания пожарной безопасности.