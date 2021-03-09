Двое молодых людей попались с наркотиками в поселке Ганино

Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Кирове возбуждены уголовные дела за незаконное хранение наркотиков, сообщили в ЛО МВД на транспорте.

Сотрудники полиции в районе поселка Ганино задержали молодых людей 18 и 22 лет. У жителей Слободского района были признаки опьянения. Парней доставили в дежурную часть для составления административных материалов, предусмотренных ст. 6.9 КоАП РФ - «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Однако в ходе досмотра в кармане куртки у одного из задержанных был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

- Проведенная экспертиза подтвердила, что вещество является наркотическим средством, в 0,97 граммов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в отношении молодых людей возбуждены уголовные дела за незаконное хранение наркотиков. Молодым людям может грозить до трех лет лишения свободы.