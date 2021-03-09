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Двое молодых людей попались с наркотиками в поселке Ганино

Им может грозить до трех лет лишения свободы
Виктор КарповВиктор Карпов
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Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции.

Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Кирове возбуждены уголовные дела за незаконное хранение наркотиков, сообщили в ЛО МВД на транспорте.

Сотрудники полиции в районе поселка Ганино задержали молодых людей 18 и 22 лет. У жителей Слободского района были признаки опьянения. Парней доставили в дежурную часть для составления административных материалов, предусмотренных ст. 6.9 КоАП РФ - «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Однако в ходе досмотра в кармане куртки у одного из задержанных был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

- Проведенная экспертиза подтвердила, что вещество является наркотическим средством, в 0,97 граммов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в отношении молодых людей возбуждены уголовные дела за незаконное хранение наркотиков. Молодым людям может грозить до трех лет лишения свободы.

Криминал