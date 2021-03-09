В Кировской области завершился этап Кубка мира по ледолазанию

В Кирове подвели итоги этапа Кубка мира по ледолазанию. Фото: vk.com/youthsport43.

В Кирове 7 марта прошел заключительный день соревнований Кубка мира по ледолазанию. Первенство проходило на спорткомплексе «Трамплин».

За медали боролись 70 спортсменов из Чехии, Венгрии, Ирана, Израиля, Индии, Казахстана, Португалии, Сербии, Швеции, Швейцарии, Украины, Великобритании и России. Самой многочисленной стала команда нашей страны, состоящая из 40 титулованных спортсменов. Об этом сообщили в паблике «Спорт и молодежь Кировской области».

Ледолазы из России выиграли весь комплект медалей. Так, победительницей в дисциплине «трудность» среди женщин стала Глотова Дарья. Второе место завоевала кировчанка — Толоконина Мария (Россия). Бронза досталась Власовой Екатерине.

Среди мужчин победу праздновал Кузовлев Николай. Он стал лучшим в в дисциплине «трудность». Серебро досталось Курочкину Илье. Бронзовую медаль в копилку нашей сборной принес Георгий Дуплинский. Лидером в дисциплине «скорость» среди женщин стала Савицкая Наталья. А среди мужчин самым быстрым оказался Немов Антон.

Министр спорта и молодежной политики Кировской области поздравила всех участников соревнований.

- Я уверена, что каждый из вас получил за эти три дня незабываемые впечатления и эмоции. Спасибо за этот подарок, который вы сделали нам в преддверии Международного женского дня. Ваша сила, воля к победе и страсть к любимому делу передалась не только зрителям на площадке, но и всем тем тысячам любителям спорта, которые наблюдали за кировскими состязаниями в онлайн-режиме, - сказала министр.