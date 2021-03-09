Погода в Кировской области с 9 по 12 марта: снег, солнце, сильный ветер

Кировчан ожидают и снег, и солнце, и похолодание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода никак не может определить четкую линию поведения для себя. Кировчан ожидают то снег, то солнце, то завешенное облаками небо. «Комсомолка» с помощью сервиса gismeteo.ru подготовила традиционный прогноз на текущую укороченную рабочую неделю.

Так, во вторник, 9 марта, нас ожидает пасмурная погода и от -12 до -15 градусов за окном. Утром и вечером возможен небольшой снег. Сильного ветра не ожидается, однако местами возможны порывы до 8 м/с.

В среду, 10 марта, ожидается похолодание. С самого утра термометры покажут отметку в -23 градуса, которая позже повысится до -17. День обещает быть ясным и солнечным, однако прогнозируются порывы ветра до 9 м/с.

В четверг, 11 марта, нас встретят температурные качели во всей красе. С утра синоптики обещают температуру воздуха в -17 градусов, днем же она должна подняться до -9. С утра и до ночи будет идти небольшой, слабый снег. Прогнозируются сильные порывы ветра - до 14 м/с.

В пятницу, 12 марта, осадков не предвидится. Погода будет пасмурной, но относительно спокойной, разве что возможны порывы ветра до 8 м/с. Температура воздуха утром составит -16 градусов, днем же повысится до -9.