В Кирове кондуктор, высадивший ребенка из автобуса из-за отсутствия рубля на проезд, может предстать перед судом

В ходе проверки установили: возбуждение уголовного дела из-за оставления ребенка в опасности было законным. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове кондуктор, высадивший 12-летнюю девочку из автобуса из-за нехватки денег на проезд, может оказаться на скамье подсудимых. По информации областной прокуратуры, такой шаг является вполне законным.

Напомним, инцидент произошел 25 февраля 2021 года. У 12-летней девочки, севшей вечером в 33 автобус, не хватило на проезд одного рубля, и кондуктор высадила ее из транспорта. Отец ребенка накатал в паблик «Злой Кировчанин» полный возмущения пост о произошедшем. А вскоре инцидентом заинтересовалась региональная прокуратура.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства оценили действия сотрудников автотранспортного предприятия - насколько те были законны в части организации перевозок пассажиров и охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. В итоге прокуратура постановила: произошедшее считается оставлением несовершеннолетнего в опасности. Органы дознания завели уголовное дело по данной статье, что является абсолютно законным.

Ход его расследования также контролирует прокуратура. По данной статье виновным грозит от штрафа в 80 тысяч рублей до одного года лишения свободы.