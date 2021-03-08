В Кирове сотрудники ГИБДД поздравили женщин-водителей с 8 Марта

Для женщин за рулем приготовили букеты цветов и открытки. Фото: vk.com/gibdd43

Кировские женщины-водители получили цветы в свой праздник. Сотрудники Госавтоинспекции организовали романтичную акцию 8 марта. Информацию сообщает областное ГИБДД.

Женщин-водителей ждали на трех точках города в праздничный день. Сотрудники кировской ГАИ останавливали в этих местах транспортные средства под управлением милых дам. Им вручались цветы и открытки, сопровождая их фразой «Вам, любимые!», в ответ же следовали улыбки и благодарности.

Помимо приятных слов и подарков, женщинам напомнили основные правила безопасности на дороге, в особенности о соблюдении скоростного режима и правилах маневрирования.

Между прочим, такую акцию сотрудники кировской Госавтоинспекции проводят уже не раз. Можно сказать, что она стала своеобразной приятной традицией.