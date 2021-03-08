В Кирове ищут алиментщика, задолжавшего своим детям 1,2 миллиона рублей

Судебные приставы просят помощи в поисках алиментщика. Фото: r43.fssp.gov.ru

В Кирове разыскивают алиментщика с миллионной задолженностью. Мужчина уклоняется от исполнения финансовых обязанностей аж от двух женщин сразу. Информацию сообщает региональное УФССП.

По данным ведомства, 42-летний Максим Николаевич Малых, уроженец села Фатеево Кирово-Чепецкого района, «умышленно скрывается от исполнения алиментных обязательств на содержание троих несовершеннолетних детей». Исполнительные производства возбуждены по заявлениям двух взыскательниц. Общая сумма задолженности мужчины перевалила за 1,2 миллиона рублей.

По информации судебных приставов, алиментщик сейчас может проживать в Кирове либо работать вахтовым методом в Тюменской области. Жителей региона просят помочь в его поисках. Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщите об этом по телефонам 8-912-820-41-50, 8 (8332) 48-99-05.