Статистика по COVID-19 в Кировской области: от COVID-19 лечится 1801 заразившийся

Сейчас на лечении в инфекционных стационарах остается меньше заболевших, чем на дому. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 8 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 115 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровел 121 человек. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе увеличилось до 301 (+1) человека.

На стационарном лечении сейчас находятся 2142 жителя области, у 1801 из них выявлен диагноз «коронавирус», у 1691 человека болезнь осложняется пневмонией. Еще у 341 пациента диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 110 пациентов, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2750 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 1308 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 226 кировчан.