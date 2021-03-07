9 марта в Кирове не будет электричества в некоторых домах

Света не будет из-за плановых работ. Фото: Артем КИЛЬКИН

АО «Горэлектросеть» публикует график отключения электричества по всему городу 9 марта. Без электроэнергии останутся жители Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов. Свет отключат и в заречной части Кирова.

Подробный график отключения электроэнергии в Кирове. Фото: geskirov.ru

Согласно графику, некоторым домам «перекроют» доступ к ресурсу с 8.00 до 12.00 или до 16.00, другим - полудня до 17.00.

Отключение электричества связано с работами по повышению качества энергоснабжения и предупреждения аварийных ситуаций на электросетях.