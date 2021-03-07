Кировчанка на белой иномарке сбила 9-лентюю школьницу

Кировчанка даже не вышла из машины, чтобы проверить сбитого ребенка. Фото: vk.com/kirovmp

1 марта в одну из городских больниц с ушибом правого голеностопного сустава обратилась 9-летняя школьница. Как оказалось, травму она получила, попав под колеса машины.

Девочка рассказала, что на улице Зянкика ее сбила белая «Тойота». Сидевшая за рулем женщина даже не вышла из машины, чтобы проверить состояние ребенка. Она скрылась с места аварии.

По информации сообщества «Место Происшествия Киров», сейчас водителя «Тойоты» разыскивают сотрудники полиции. Очевидцев ДТП они просят сообщать все известные детали по номеру 588-935.