Кировчанку, ударившую собутыльника ножом, нашли по кровавым следам

Женщина уже призналась в содеянном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове росгвардейцы задержали подозреваемую в причинении ножевых ранений 30-летнему мужчине, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в пятницу, 5 марта, в микрорайоне Чистые пруды. Около полудня на «тревожный» пульт УМВД поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Мостовицкой в микрорайоне Чистые пруды истекает кровью мужчина. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы выяснили, что во время застолья между 51-летней женщиной и 30-мужчиной произошла ссора. В хмельном порыве кировчанка схватила нож и несколько раз ударила своего приятеля.

Росгвардейцы сразу же оказали пострадавшему доврачебную помощь и вызвали бригаду скорой помощи, после чего отправились на поиски подозреваемой. По следам крови ее удалось найти у одной из соседних квартир. Женщину задержали и передали полицейским, в содеянном она уже призналась.