Кировские «управляйки» просят поднять тариф на содержание и ремонт общедомового имущества

УК предлагают увеличить стоимость на 12-15 руб. с кв.м. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Кировские УК просят поднять тариф на содержание и ремонт общедомового имущества на 12-15 рублей с квадратного метра. Установленные ранее и существующие уже на протяжении трех лет тарифы требуют пересмотра в связи с изменениями цен во всех отраслях экономики. Кроме того, существенно ужесточились требования СанПиН к содержанию домов, особенно за последний год, пояснили представители управляющих компаний на совещании в администрации города.

Со стороны городских властей прозвучал ответ, что в ближайшее время данное предложение будет проработано и обдумано. Инициативу также обещали изучить в Общественной палате.

- Мы рассмотрим его в ближайшее время на заседании с приглашением представителей Управления Роспотрбенадзора Кировской области, - сообщил Сергей Улитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Общественной палаты Кировской области.

Напомним, что сейчас муниципальный тариф составляет от 17 до 53 рублей за квадратный метр в зависимости от типа дома.