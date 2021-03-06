Высота сугробов не должна превышать 0,5 метра. Фото: vk.com/onfkirov

В течение двух недель общественники проводили мониторинг содержания улично-дорожной сети. Они проверяли высоту снежных валов около пешеходных переходов и остановок. Итоги неутешительные - высота снежных «гор» на обочинах кировских дорог до четырех раз выше нормативной, сообщили активисты ОНФ.

Вблизи школ и детских садов, где дорогу переходят дети, высота снежных «гор» иногда превышает два метра. Фото: vk.com/onfkirov

- Как и в прежние годы, кировские обочины завалены снегом, - подчеркивают общественники. - Даже вблизи школ и детских садов, где дорогу переходят дети, высота снежных «гор» иногда превышает два метра.

Сейчас общественники планируют создать реестр проблемных мест с фотографиями. Документ будет направлен в администрацию города, а также в прокуратуру. В свою очередь известно, что глава города Елена Ковалева уже поручила подрядчикам усилить работы по вывозу снега на второстепенных улицах города, а также на пешеходных зонах и остановках общественного транспорта.

Напомним, что высота сугробов не должна превышать 0,5 метра, а ширина - 1,5 метра. При этом на расстоянии 10 метров от пешеходных переходов и 20 метров от остановок общественного транспорта снежных валов не должно быть вообще.