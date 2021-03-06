Школьник спас дворнягу, которая провалилась в выгребную яму уличного туалета

В темноте на дне выгребной ямы ребята заметили два маленьких блестящих глаза. Фото: vk.com/overhear_yrchym

Во время урока физкультуры в школе города Уржума Кировской области ребята услышали истошный лай животного, который будто доносился из-под земли. Придя на звук, ребята наткнулись на уличный туалет, который находился при стадионе. В темноте на дне выгребной ямы они заметили два маленьких блестящих глаза. Поняв, что собака находится в беде, ребята позвали взрослого.

- Позвонили в службу спасения. Там мне сказали, что не занимаются такими вопросами и посоветовали обратиться в ветеринарную службу, где мне ответили, что тоже не в силах помочь, - рассказывает мама школьника в социальных сетях. - Я позвонила снова в службу спасения - посоветовали позвонить в пожарную службу. Там сказали, что занимаются только людьми. После этого мы решили, что никто не сможет помочь этой собаке, и решили действовать сами.

Видео спасения дворняги женщина опубликовала в группе «Подслушано Уржум». На кадрах видно, что мальчик протянул руки в яму и пытался позвать собаку, чтобы привлечь ее внимание. Собака вставала на задние лапы и подпрыгивала, чтобы школьник смог ее вытащить. Операция закончилась успешно – животное оказалась на воле, а мальчик напоследок дал ей немного еды.