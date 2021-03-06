В банках Кировской области обнаружили 40 фальшивых банкнот

Из оборота также изъяли три подделки тысячных купюр. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировской области увеличилось количество выявляемых поддельных денежных знаков. В четвертом квартале 2020 года в банковском секторе обнаружено 40 банкнот, что на 15 штук больше, чем в третьем квартале. Об этом свидетельствуют данные Отделения по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

По-прежнему у фальшивомонетчиков популярны пятитысячные купюры. В четвертом квартале их выявили 37 штук. Из оборота также изъяли три подделки тысячных купюр. Эксперты отмечают, что в последние годы чаще всего подделывают банкноты более крупных номиналов.

- Тысячные купюры стали интересовать фальшивомонетчиков намного меньше, но используем мы их гораздо чаще, поэтому вероятность обнаружить в своем кошельке поддельную банкноту номиналом 1000 рублей достаточно высока, - подчеркнул заместитель управляющего Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Александр Хлобыстов.

Напомним: чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, необходимо убедиться в подлинности российских банкнот. Для этого нужно проверить наличие на них не менее трех защитных элементов, которые различимы без специальных приборов.