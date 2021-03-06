8 марта на кировской телебашне включат праздничную подсветку

Кировская телебашня - самое высокое сооружение города, ее высота составляет 197 метров. Фото: kirov.rtrs.ru

В Международный женский день на кировской телебашне зажгут праздничную подсветку. Для светового поздравления будут использованы 36 прожекторов, расположенных на девяти уровнях. Увидеть яркие весенние краски можно будет 8 марта с 18.00 до 03.00.

- 8 марта - прекрасный весенний праздник, - подчеркнул директор Кировского филиала РТРС Иван Седлов. - Надеемся, иллюминация на телебашне сделает этот день ярче и добавит праздничного настроения жителям и, в особенности, жительницам областного центра.

Напомним, что кировская телебашня - самое высокое сооружение города, ее высота составляет 197 метров. Она является ключевым объектом региональной вещательной сети и обеспечивает эфирным телерадиосигналом более семисот тысяч человек.