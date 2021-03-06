Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 120 новых случаев заражения

В госпиталях сейчас находятся 2086 жителей области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 6 марта.

За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 120 новый случай заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 387 человек. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 298.

В госпиталях сейчас находятся 2086 жителей области, у 1748 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1635 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 338 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 108 пациентов, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2755 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2581 исследование на COVID-19. Обследование на КТ прошли 300 жителей региона.