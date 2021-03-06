Прогноз погоды в Кирове с 6 по 8 марта: горожан ждут снежные и морозные выходные

В воскресенье ближе к вечеру начнется снег, но сильных осадков не предвидится. Фото: Олег УКЛАДОВ

Теплая погода в Кирове сменится небольшими заморозками, которые продлятся все выходные. Пик морозов придется на воскресенье, 7 марта. «Комсомолка» составила традиционный прогноз погоды на длинные праздничные выходные.

В субботу, 6 марта, термометры кировчан покажут отметку в минус 18 градусов. Сильного ветра не обещается, однако местами могут быть порывы до 3 м/с. Вечером возможен кратковременный снегопад.

В воскресенье утром, 7 марта, температура за окном опустится до минус 23 градусов, а уже днем потеплеет до минус 10 градусов. Ближе к вечеру начнется снег, но сильных осадков не предвидится.

В понедельник, 8 марта, на улице будет значительно теплее. Днем термометры покажут отметку в минус 6 градусов, а ближе к вечеру - минус 14 градусов. В течение всего дня в областном центре будет идти снег. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.