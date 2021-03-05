В Фаленках обрушилась крыша двухэтажного дома

Кровля рухнула на чердачное перекрытие. Фото: 43.mchs.gov.ru

В Фаленках у одного из жилых домов обрушилась крыша. По счастью, обошлось без человеческих жертв. Информацию сообщает ГУ МЧС по Кировской области.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть утром 5 марта, в 10.40. Как выяснилось, у двухэтажного деревянного дома обрушилась кровля. Крыша дома упала на чердачное перекрытие, поэтому квартиры не пострадали. По информации ведомства, никто из жильцов не погиб и даже не получил травм.

На фото можно заметить, что на крыше лежит большой пласт снега. Возможно, что кровля рухнула под его весом.