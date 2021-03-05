Объявление о продаже Садаковского пруда оказалось незаконным

Пруд на самом деле не принадлежал кировчанину, разместившему объявление о его продаже. Фото: avito.ru

Продажа Садаковского пруда оказалась незаконной. Водоем на самом деле не принадлежит кировчанину, разместившему объявление на торговой интернет-площадке.

- Пруд на реке Черушка в деревне Зуевская находится в федеральной собственности, ограничен в обороте и является объектом общего пользования, поэтому не может быть передан в частную собственность или продан, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Областное министерство охраны окружающей среды поясняет: под прудом не сформирован земельный участок. К водоему должен быть обеспечен свободный доступ для всех желающих.

Напомним, недавно в интернете появилось объявление о продаже пруда в деревне Зуевской, в черте города Кирова. Кировчанин, разместивший его, утверждал, что на объекте можно при желании создать зону отдыха либо платной рыбалки. Водоем «владелец» оценил в три миллиона рублей.