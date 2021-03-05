«Человечность определяется отношением к животным»: неравнодушные спасли заблудившихся рысенка и его маму

Неравнодушные горожане помогли рысям вернуться на свободу. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Кировской области выпустили на свободу рысей, заблудившихся в лесу и вышедших к людям. Причем их видели в один день сразу в двух разных населенных пунктах. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Первый случай произошел в Белой Холунице. Местный житель заметил прямо в центре города котенка рыси вместе с мамой. Очевидно, что животных необходимо было вернуть назад - хоть эти звери и не проявляют агрессии к людям, в городе им все же не место. Рысей забрали с собой местные охотники и увезли в лес близ урочища Тихоны, где и отпустили с миром.

Второе пришествие ушастой красавицы заметили в поселке Богородское. Молодая рысь появилась в огородах близ жилых домов. За возвращение животного на природу взялись сотрудники пожарной части. По следам они разыскали рысь и, забрав ее с собой, вывезли в лес около хутора Привольного, где благополучно выпустили на свободу.

Стоит отметить, что рыси, как правило, выходят в населенные пункты в периоды морозов и снегопадов. Когда животные не могут найти себе пищу, они приходят на поиски корма к «старшим братьям», то бишь людям. Как уже отмечалось выше, к людям рыси обычно не агрессивны.