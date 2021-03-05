Статистика по COVID-19 в Кировской области: диагноз «коронавирус» поставлен 1789 пациентам

В отделении реанимации находятся 113 пациентов, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 5 марта.

За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 121 новый случай заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 240 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 298 (+1).

В госпиталях сейчас находятся 2155 жителей области, у 1789 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1647 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 366 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 113 пациентов, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2772 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3088 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 311 жителей региона.