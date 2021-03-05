7 марта в Первомайском районе Кирова пройдут «сплошные проверки» водителей

Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут представители добровольных дружин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госавтоинпекции рассказали, где пройдут «сплошные проверки» автомобилистов в Кирове. В выходные дни рейды запланированы в Первомайском районе. Главная цель мероприятия - выявить водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В воскресенье, 7 марта, сотрудники Госавтоинспекции выйдут в очередные рейды на улицы города. Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.