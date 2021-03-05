В ДТП в Верхнекамском районе пострадали шесть человек

В момент аварии Fiat шел на обгон лесовоза. Фото: vk.com/gibdd43

В автомобильной аварии на трассе в Верхнекамском районе пострадали шесть человек. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В пятницу утром, 5 марта, на 11-ом км автодороги Кирс-Рудничный-Южаки столкнулись две легковушки. По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля Fiat Albea врезалась во встречный Lada Largus. По словам очевидцев, в момент аварии Fiat шел на обгон лесовоза, но из-за плохой видимости девушка не заметила приближающийся автомобиль.

Пострадавшие в ДТП доставлены в больницу. Фото: vk.com/gibdd43

- В результате происшествия оба водителя, а также 4 пассажира автомобиля Lada получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в ГИБДД.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят поверку. Пострадавшие доставлены в больницу.