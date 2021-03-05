Крупное ДТП в Советском районе: один человек погиб

Авария произошла на 112-ом км автодороги Киров-Советск-Яранск. Фото: vk.com/gibdd43

На трассе в Кировской области произошло крупная автомобильная, в котором погиб один человек. Информацию о ДТП сообщили в Госавтоинспекции.

В четверг, 4 марта, в Советском районе на 112-ом км автодороги Киров-Советск-Яранск столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, 32-летний водитель малотоннажного грузовика Hino врезался во впереди идущую фуру Volvo. После чего автомобиль Hino отбросило на попутную легковушку Kia Optima.

- В результате происшествия водитель автомобиля Hino погиб, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых один человек погиб и пять получили травмы.