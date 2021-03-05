Кировчанам предлагают купить пруд за три миллиона рублей

Пруд выставили на продажу на популярной торговой интернет-площадке. Фото: avito.ru

Кировчанам предлагают приобрести во владение Садаковский пруд. Объявление о продаже появилось на популярной торговой интернет-площадке. Владелец утверждает, что объектом недвижимости является гидротехническое сооружение.

Пруд оценили в 3,3 миллиона рублей. Нынешний хозяин указывает, что на объекте возможно создать зону отдыха или платной рыбалки. Находится водоем в черте города Кирова - в деревне Зуевской, на расстоянии трех километрах от проспекта Строителей.

Стоит отметить, что это не первое необычное или забавное объявление, которое кировчане размещают на торговых интернет-площадках. Напомним, в феврале мы писали о женщине из Чистых Прудов, которая решила продавать снег посреди зимы.