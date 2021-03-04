В Нововятске устранили коммунальную аварию с промерзшим водопроводом

Жалоба на промерзший трубопровод поступила еще в начале текущей недели. Фото: ОНФ по Кировской области

В Нововятске восстановили холодное водоснабжение. По сообщению МУП «Водоканал», работы провели днем 4 марта 2021 года.

Напомним, ранее мы писали, что в Нововятском районе замерз водопровод, и жильцам трех домов муниципалитета приходилось буквально топить снег, чтобы попить воды. Заявка в «Водоканал» поступила в начале текущей недели. По данным организации, водоснабжения лишились жители домов №42, 44, 46, 46/Б, 48 и 48/Б по улице Володарского.

Следует уточнить, что ранее, 24 февраля, в организацию также пожаловались на промерзание водопровода в районе дома №44. Компания поясняет: эта труба является частной врезкой и не находится под ведомством организации.

- «Водоканал» не ведет работ на частных и внутридомовых сетях, так как в зоне ответственности предприятия находятся городские распределительные сети холодного водоснабжения и водоотведения. Основной водовод в тот момент был полностью исправен, так как остальные дома по ул. Володарского Нововятского района снабжались холодной водой в штатном режиме, - сообщает пресс-служба обслуживающей организации.

На место неполадки направили ремонтников и цистерну с питьевой водой. В 15.30 бригада завершила все работы. Теперь холодной водой обеспечены все вышеуказанные дома.