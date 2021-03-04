В Кирове незаконную парковку на Московской ожидает демонтаж

Незаконную кировскую парковку ждет демонтаж. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация города Кирова на днях постановила демонтировать незаконную автостоянку на Московской 101а. Недавно незаконной парковку признал арбитражный суд, как и ее арендатора ООО «Гайяма». В связи с этим, компания прекратила свою работу.

Владельцу дали десять дней на ликвидацию постройки площадью 2733 квадратных метров. На ее территории находятся пост для охраны, забор, а также несколько железобетонных плит.

Если предприниматель не снесет парковку, это придется сделать территориальному управлению Октябрьского района. Контролировать работы по исполнению постановления будет заместитель главы администрации города Кирова Юрий Кислицин.

Напомним, что ранее суд вынес подобное решение по автомойке в поселке Садаковский. Собственнику надо снести ее также за свой счет в течение месяца.