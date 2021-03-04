В Кировской области за 2020 год количество счетов-эскроу увеличилось в 2,4 раза

Застройщики обязаны вести строительство за счет банковских кредитов или собственных средств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 июля 2019 года в России застройщики обязаны привлекать денежные средства дольщиков через счета-эксроу, а строительство вести за счет банковских кредитов или собственных средств. Данный механизм позволяет обезопасить вложенные средства граждан, а также избежать появления новых обманутых дольщиков.

В Кировской области за минувший год количество счетов-эскроу увеличилось в 2,4 раза, а объем размещенных на них средств – в 2,9 раза. По данным отделения по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ, на 1 января 2021 года в регионе открыто 1818 счетов для расчетов по договорам долевого жилищного строительства на сумму более 3,5 млрд рублей.

В 2020 году свыше 2,2 млрд рублей со счетов- эскроу были перечислены застройщикам для погашения кредитов, полученных на строительство жилых объектов.

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