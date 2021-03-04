В Кирове водителя автобуса, в дверях которого зажало девочку, привлекли к ответственности

В Кирове девушка получила травмы в общественном транспорте.
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
В Кирове 27 января 2021 года в общественном транспорте случился неприятный инцидент. В одном из рейсовых автобусов пострадала несовершеннолетняя девочка. Об это сообщили в прокуратуре Кировской области.
Выяснилось, что водитель не убедился в безопасности своих действий во время закрывания дверей. В результате одна пассажирка оказалась зажата и получила травмы.В отношении мужчины возбудили административное дело по ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей).
По факту произошедшего прокурор Ленинского района города Кирова внес руководителю автотранспортного предприятия ООО «Прайм-Авто» представление. Оно находится на контроле сотрудников ведомства.
Согласно законодательству РФ родители потерпевшей имеют право подать в суд и взыскать компенсацию за причиненный вред здоровью.