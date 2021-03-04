Жители трех домов в Нововятском районе две недели живут без воды из-за замерзшего водопровода

Жители домов на улице Володарского в Нововятске топят снег, чтобы выпить воды. Фото: onf.ru

22 февраля в Нововятском районе замерз водопровод, к которому подключены дома по улице Володарского, 42,48, 46б. С этого времени жильцы остались без благ цивилизации, сообщили активисты ОНФ.

Вместо водопроводной воды люди вынуждены в течение двух недель использовать талый снег для хозяйственных нужд, питья и готовки еды.

- Заявку на разморозку местный водоканал не принимает, мотивируя тем, что трубопровод якобы частный, а значит, отогревать его мы должны сами, - поделились жильцы домов. - Хотя в прошлые разы приезжали размораживать. Кроме того, не организован и подвоз воды.

В настоящее время общественники направили обращение в прокуратуру.

- Возможно, часть магистрального водопровода не принята на баланс муниципалитета, однако это является нарушением, - подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Новикова.