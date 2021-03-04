Власти Кирова намерены потратить 6 миллионов на уличное освещение

Новые фонари появятся на улице Производственной. Фото: Алексей ФОКИН

В Кирове ищут подрядчика на установку освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках. Соответствующий аукцион опубликован на портале Госзакупок.

Работы планируют провести в рамках «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новые фонари появятся на улицах: Производственной, Р. Юровской, Солнечной, Горького, Чапаева и другим. Кроме того, освещение обновят на автобусных остановках и пешеходных переходах. С полным списком объектов можно ознакомиться на сайте Госзакупок.

Из муниципального и областного бюджета на работы выделят 6,2 миллиона рублей. Заявки в аукционе принимаются до 12 марта, а срок сдачи всех объектов - 31 июля 2021 года, гарантия должна действовать еще 4 года после подписания акта приемки.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что «Гордормостстрой» займется строительством двух улиц в Кирове. Подробнее здесь.