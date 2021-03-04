Две дороги в Кировской области могут обрести статус федеральных

В Кировской области две дороги станут федеральными. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Две региональные дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны и Вятские Поляны - Кукмор планируется передать в федеральную собственность. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Кировской области.

В настоящее время готовится вся необходимая документация. Работа по ее рассмотрению должна завершится в первом полугодии 2021 года. Когда оба участка будут поставлены на кадастровый учет, федеральное дорожное агентство примет соответствующее решение.

В Минтрансе области пояснили, что это позволит сократить расходы на содержание данных дорог. Сэкономленные средства направят на строительство и ремонт других автотрасс региона.