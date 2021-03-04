В Кирове еще один круглосуточный магазин попался на ночной продаже алкоголя

Круглосуточный магазин в Кирове попался на незаконной продаже алкоголя. - admkirov.ru

Ночью, третьего марта сотрудники правоохранительных органов и народная дружина провели рейд по магазинам «24 часа», продающим алкогольную продукцию. Они выявляли нарушения в продаже алкоголя. Так, после 23.00 специалисты побывали в нескольких мини-маркетах. В одном из них приобрели крепкий напиток, в котором полицейские нашли признаки подделки.

- Мы видим, что алкоголь не выставлен на прилавок, а спрятан под кассу и продается по просьбе покупателей. Часть продукции имеет явные признаки подделки. В частности, содержимое имеет осадок, а наклейки не являются акцизными марками. На некоторых бутылках и вовсе не обозначен вид алкогольной продукции, - прокомментировали эту ситуацию в УМВД.

Сейчас весь алкоголь направили на экспертизу для проверки на наличие вредных веществ. Нарушителей привлекут к ответственности. Также полиция напоминает, что о незаконной продаже алкогольной продукции сообщать по телефону 02 или 102.