В доме по Крайнему переулку починили прорванную трубу с кипятком

Устранить дефект получилось, лишь вскрыв пол квартиры. под которой прорвало трубу. Фото: admkirov.ru

Горадминистрация сообщила, что в доме №1 по Крайнему переулку отремонтировали канализацию. Напомним, прорыв трубы обнаружили более двух недель назад. В доме постоянно стояли высокая влажность, из-за пара образовывалась наледь, полы были мокрыми. На просьбу отремонтировать дефект УК не реагировала.

Дом №1 в Крайнем переулке обслуживает МУП «Центральная коммунальная служба». Как пояснил руководитель организации, за последний месяц к ним с жалобами никто не обращался. Пробиться в подвал, где прорвало трубу с кипятком, в первый же день обнаружения протечки было невозможно. Дело в том, что подвал в доме очень низкий - расстояние от пола до грунта всего 50-60 см. Провести ремонт можно было, лишь вскрыв пол в квартире, над которой лопнула труба. Однако несколько дней попасть туда было невозможно - хозяев не было дома.

Ремонтники получили доступ в квартиру лишь накануне, 3 марта. Как выяснилось на месте, пол под ванной просел, и та упала на трубу, повредив ее. Сейчас поврежденный участок трубы наконец восстановили.