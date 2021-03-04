Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Борис Ожегин стал новым депутатом Законодательного собрания Кировской области

Он получил мандат Владимира Бакина, полномочия которого были прекращены досрочно после его смерти
Виктор КарповВиктор Карпов
КомментироватьОставить комментарий
На внеочередном пленарном заседании новому парламентарию вручили знак депутата. Фото: zsko.ru

На внеочередном пленарном заседании новому парламентарию вручили знак депутата. Фото: zsko.ru

В шестом созыве Законодательного собрания Кировской области появился новый депутат от «Единой России». 4 марта председатель сельскохозяйственного производственного кооператива имени Кирова Борис Ожегин приступил к работе в региональном парламенте.

Борис Ананьевич получил мандат Владимира Бакина, полномочия которого были прекращены досрочно в связи со смертью. На внеочередном пленарном заседании новому парламентарию вручили знак депутата.

Напомним, что 25 декабря 2020 года на 75 году жизни скончался председатель ОЗС Владимир Гаврилович Бакин. 4 марта на должность спикера избран Геннадий Коновалов.