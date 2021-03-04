Борис Ожегин стал новым депутатом Законодательного собрания Кировской области

На внеочередном пленарном заседании новому парламентарию вручили знак депутата. Фото: zsko.ru

В шестом созыве Законодательного собрания Кировской области появился новый депутат от «Единой России». 4 марта председатель сельскохозяйственного производственного кооператива имени Кирова Борис Ожегин приступил к работе в региональном парламенте.

Борис Ананьевич получил мандат Владимира Бакина, полномочия которого были прекращены досрочно в связи со смертью. На внеочередном пленарном заседании новому парламентарию вручили знак депутата.

Напомним, что 25 декабря 2020 года на 75 году жизни скончался председатель ОЗС Владимир Гаврилович Бакин. 4 марта на должность спикера избран Геннадий Коновалов.