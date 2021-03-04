Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки выздоровели более 400 заболевших

За сутки коронавирусом заразились более 120 кировчан. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 4 марта.

За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 124 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровел 421 заболевший. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 297.

В госпиталях сейчас находятся 2164 жителя области, у 1806 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1651 человека болезнь осложняется пневмонией. Еще у 358 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 110 пациентов, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2719 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 2639 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошел 371 житель региона.