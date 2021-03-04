В Орловском районе осудят женщину, которая заживо сожгла своего собутыльника

Женщина облила бензином дом вместе с его хозяином внутри и подожгла. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Орловском районе осудят местную 36-летнюю жительницу. Женщину обвинили в убийстве с особой жестокостью - она заживо сожгла своего собутыльника. Информацию сообщает областной Следком.

Напомним, трагедия произошла 4 июля в садоводстве Орловского района. В полицию поступил звонок о пожаре в одном из домиков. На месте, указанном неизвестной, спасатели обнаружили тело 33-летнего мужчины.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Вскоре выяснилось, что позвонившая в полицию женщина сама и устроила этот пожар. В ночь с 3 на 4 июля в сгоревшем домике она выпивала со своим 33-летним знакомым, хозяином жилища. Собутыльники разругались в ходе застолья, и женщина, дождавшись, пока ее приятель уснет, связала его, облила дом бензином и подожгла, а сама скрылась.

Ее разыскали и задержали, предъявив обвинение в убийстве с особой жестокостью и умышленном уничтожении чужого имущества. Общая сумма ущерба превысила 90 тысяч рублей. Кроме того, отягчающим обстоятельством станет факт судимости за тяжкое преступление, совершенное женщиной ранее.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, его материалы направили в суд вместе с обвинительным заключением. Женщине грозит от восьми до двадцати лет тюрьмы.