В Кирове назвали победителей конкурса «Учитель года»

В Кирове выбрали «Учителя года». Фото: admkirov.ru.

В Кирове 3 марта прошел ежегодный конкурс «Учитель года». В нем приняли участие 18 педагогов из общеобразовательных школ и детских садов. Об этом сообщили в администрации города.

Конкурсным заданием стало написание эссе на тему «Педагог будущего», а также рассказ о своем опыте работы. Следующее испытание предполагало проведение видеоурока для учителей и педагогического мероприятия — для воспитателей детских садов.

Победителем стала учитель математики школы № 37 Элеонора Кропанева. Она работает педагогом уже более 15 лет и имеет высшую категорию. Среди работников дошкольных учреждений лучшей стала воспитатель детского сада № 72 Ирина Вожегова.

Отметим также, что дипломы второй степени получили учитель начальных классов школы №70 Светлана Власова, педагог-психолог детского сада №162 Наталья Вылегжанина, музыкальный руководитель детского сада №9 Елена Хомякова. Дипломами третьей степени награждены учитель английского языка школы №53 Антонина Мальцева и воспитатели детсадов №159 - Екатерина Веретенникова и №227 - Светлана Лалетина.