Праздник закончился: на Театральной площади разбирают новогодний городок

В первую очередь с площади уберут елку, иллюминацию и фотозоны. Фото: admkirov.ru

В Кирове начали демонтировать новогодний городок на Театральной площади. Содержать его прекратили с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Разобрать его ранее не позволяли погодные условия. Многие конструкции, особенно иллюминация, становятся слишком хрупкими в мороз и могут быть повреждены. А основная задача при разборе городка - сохранить все элементы, чтобы использовать их в следующий раз.

В первую очередь с площади исчезнет новогодняя ель, затем - иллюминация и фотозоны. Ледяные горки и скульптуры разберут в последнюю очередь. Полностью демонтировать городок обещают в течение десяти дней - к 13 марта. Помимо того, параллельно с разбором конструкций Театральную площадь почистят от снега - слишком часто горожане жаловались на завалы снега.

Новогодние украшения в ближайшее время исчезнут также с других участков.Первая на очереди территория - Гагаринский парк.