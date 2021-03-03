В Кирове парализовано движение из-за крупного ДТП

На месте происшествия работают все аварийные службы. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове в микрорайоне Солнечный берег образовалась огромная автомобильная пробка из-за крупного ДТП. По данным областного ГИБДД, напротив дома №198/1 на улице Ленина столкнулись пять легковых автомобилей: Ford Focus , Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan , и две Chevrolet Niva.

- В результате аварии пассажирка Toyota получила травмы, - сообщили в ГИБДД.

В настоящее время на улице Ленина образовался автомобильный затор. Движение практически полностью парализовано. На месте происшествия работают все аварийные службы. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировочные действия. Кировчанам рекомендуют ехать в объезд.