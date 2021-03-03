В Кировской области с начала 2021 года нашли работу более 3 тысяч человек

В Кировской области безработных граждан становится меньше. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области с 1 февраля текущего года отделения центра занятости населения стали принимать граждан в очном формате. Прием проводится по предварительной записи. Специалисты организации проводят собеседования с работодателями и устраивают ярмарки вакансий. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

В управлении ЦЗН рассказали, что с начала текущего года в Кировской области удалось трудоустроить 3,1 тыс. человек. Общее число безработных граждан с января сократилось на 8,4 тыс человек. По состоянию на 1 марта оно составляет 14,6 тысяч человек.

Отметим, что в областном центре работу нашли 1211 человек. Среди них 266 молодых кировчан (до 30 лет), 77 человек предпенсионного возраста, 26 инвалидов, 161 гражданин, ранее не работавший, 628 горожан, воспитывающие несовершеннолетних детей.

Среди самых востребованных остаются рабочие специальности. К ним относятся: водитель грузовых автомобилей, парикмахер, токарь, швея. Также от ЦНЗ безработные граждане могут пройти дополнительное обучение и получить соответствующее образование.