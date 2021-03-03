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«Гордормостстрой» займется строительством двух улиц в Кирове

Стоимость работ составит 71 миллион рублей
Виктор КарповВиктор Карпов
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Общая протяженность дороги по улице Зеленина составит 563,6 метра.

Общая протяженность дороги по улице Зеленина составит 563,6 метра.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове определили подрядчика, который займется строительством двух улиц в областном центре за 71 миллион рублей. Речь идет об участках по улицам Зеленина и Восьмого марта в микрорайоне Долгушино.

В управлении строительства и инженерной инфраструктуры сообщили, что по итогам торгов заключен муниципальный контракт с АО «Гордормостстрой». В настоящее время оформляется разрешительная документация для начала строительства дорог.

Общая протяженность дороги по улице Зеленина составит 563,6 метра, а по улице Восьмого марта - 212,7 метра. Подрядчик должен завершить работы к 15 октября 2020 года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Кировская область дополнительно получит 680 миллионов рублей на ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подробнее здесь.