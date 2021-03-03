Госжилинспекция Кировской области за два месяца 2021 года провела 646 проверок

Сотрудник ГЖИ Кировской области проводят рейды. Фото: Олег УКЛАДОВ

Начиная с марта 2021 года ГЖИ Кировской области в очном формате возобновляет в встречи с председателями советов многоквартирных домов, ЖСК и ТСЖ. Они будут проходить в городских центрах местной активности (ЦМА). Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Отметим, что с начала 2021 сотрудники Государственной жилищной инспекции провели 646 проверок, рассмотрели 2420 обращений, выдали 178 предписаний, возбудили 198 административных производств. Общая сумма административных штрафов составила порядка 6 млн рублей.

Напомним, что ГЖИ отвечает за вопросы, связанные с оплатой коммунальных платежей, проведения общедомовых собраний и рассказывает о проводимых проверках. Так по результатам рейдовых осмотров содержания дворов уже возбуждены административные дела в отношении 20 многоквартирных домов.