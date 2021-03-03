В Кировской области от COVID-19 за прошедшие сутки скончались два пациента

14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 3 марта.

За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 122 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 278 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 297 (+2).

В госпиталях сейчас находится 2208 жителей области, у 1805 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1632 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 353 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 107 пациентов, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2745 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3109 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 333 жителя региона.